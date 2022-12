Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hatte heute keine Wahl: Wenn die Teuerung in Europa durchschnittlich fünfmal so hoch ist wie es das EZB-Ziel vorschreibt, bleibt nur die geldpolitische Straffung, so Dr. Otmar Lang, Chefvolkswirt der TARGOBANK.Somit hätten Europas Währungshüter den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte angehoben. Es hätte allerdings auch vieles für einen größeren Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten gesprochen. Auf diesen habe die EZB jedoch verzichtet, weil sie ab März 2023 ihren Anleihenbestand reduzieren werde. Die über Jahre aufgeblähte Bilanz solle so verkürzt werden - ein überfälliger Schritt! Denn die aggressivste Zinserhöhungspolitik seit Schaffung der EZB und bis dato unveränderte geldpolitische Stimuli würden nicht zusammenpassen. Beim Autofahren stehe man ja auch nicht gleichzeitig mit einem Fuß auf dem Gaspedal und mit einem auf der Bremse. ...

