Boxberg (ots) -Der Verpflegungsspezialist HOFMANNs kooperiert mit dem Online-Supermarkt Knuspr. Beide Unternehmen legen besonderen Wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Mit der Kooperation ergänzt der Online-Supermarkt, der sich selbst auch als Hofladen bezeichnet, sein Sortiment um die mit regionalen Produkten hergestellten Premium-Menüs von HOFMANNs. Konsumenten können die hochwertigen tiefkühlfrischen Gerichte in München und Frankfurt am Main bei ihrem Wocheneinkauf mitbestellen. So erreicht der Verpflegungsspezialist aus Boxberg Endverbraucher nicht nur über den eigenen Onlineshop und baut Vertriebskanäle und Markenstrategie weiter aus.Positive BilanzSeit dem Start der Kooperation im April hat sich die Stückzahl der verkauften Menüs pro Woche verdoppelt: Mittlerweile werden mehr als 200 Menüs pro Woche über Knuspr ausgeliefert. "Die Kooperation ist für uns strategisch sehr wertvoll, denn sie wird unserem Anspruch als führender Qualitätsspezialist gerecht", erläutert Dennis Gmeiner, CEO und Sprecher der Geschäftsführung bei HOFMANNs. "Mit der Kooperation können wir unser Potenzial in der Ansprache der Endverbraucher weiter ausbauen." Im Dezember startet HOFMANNs eine weitere Kooperation mit dem Online-Supermarkt Gurkerl in Österreich, der wie Knuspr ebenfalls zur Rohlik-Gruppe gehört. Im kommenden Jahr soll der Standort Hamburg folgen. "Wir freuen uns, mit Knuspr einen vertrauensvollen Partner gefunden zu haben", ergänzt Gmeiner. "Knuspr bietet einen gelungenen Mix aus Supermarkt und Hofladen und setzt dabei auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Diese Punkte sind für uns ebenfalls essenziell. Wir treffen damit die Anforderungen der Endverbraucher und eröffnen neue Absatzkanäle." Als Vollsortimenter führt Knuspr Frischware ebenso wie Drogerieartikel. Konsumenten können somit ihren gesamten Wocheneinkauf über den Online-Supermarkt abwickeln. Daher ergänzen die HOFMANNs Menüs das Sortiment um exklusive, von Hand gekochte tiefkühlfrische Premium-Produkte, die innerhalb von drei Stunden geliefert werden können.Vertrauensvoller Partner mit großer AuswahlDie tiefkühlfrischen Mahlzeiten von HOFMANNs komplettieren das Knuspr-Sortiment optimal: Knuspr setzt bei seinem Sortiment auf hochwertige Produkte, Bio-Qualität und kurze Transportwege. All das bietet HOFMANNs - und das in einer Topqualität dank des eigenen Reinheitsgebots. Bei allen Menüs wird auf Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe sowie auf künstliche Farb- und Aromastoffe verzichtet. Insgesamt neun verschiedene HOFMANNs Menüs können über den Online-Supermarkt geordert werden. Neben Klassikern wie "Rinderrouladen", "Zarter Sauerbraten", "Rindsgulasch" und "Oma's Fleischpflanzerl", die Kindheitserinnerungen wecken, können Verbraucher internationale Spezialitäten wie "Teriyaki-Rind", "Gelbes Curry Butter Chicken Style" und "Hähnchen Erdnuss-Tikka" sowie das Veggie-Menü "Asia-Erdnuss-Nudeln" bei Knuspr bestellen. Für diejenigen, die es lieber süß mögen, bietet Knuspr den beliebten Nachtisch "Kaiserschmarren" von HOFMANNs an.Pressekontakt:Kontakt Presseanfragen:Daniela SeidlSeidl PR & Marketing GmbHRüttenscheider Straße 14445131 EssenTelefon: 0201 8945889-0E-Mail: presse@seidl-agentur.comKontakt HOFMANNs:Hofmann Menü-Manufaktur GmbHAdelbert-Hofmann-Straße 697944 Boxberg-SchweigernOriginal-Content von: Hofmann Menü-Manufaktur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130467/5395820