The following instruments on Xetra do have their last trading day on 15.12.2022.

Die folgenden Instrumente auf Xetra haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2022

ISIN Name

GB00BNRRFJ82 CoinShares Digital Securities Limited

