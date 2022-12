EQS-News: Eurobattery Minerals AB / Schlagwort(e): Sonstiges

Veröffentlichung eines Nachtrags zum Prospekt zur Bezugsrechtsemission von Eurobattery Minerals Stockholm, 15. Dezember 2022 - Der Vorstand des Bergbauunternehmens Eurobattery Minerals AB (WKN: A2PG12, ISIN: SE0012481570, kurz: "EBM", "Eurobattery" oder "das Unternehmen") hat einen Nachtrag (der "Nachtrag zum Prospekt") zum EU-Wachstumsprospekt (der "Prospekt") erstellt, der von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt und registriert wurde und anschließend am 5. Dezember 2022 veröffentlicht wurde. Der Nachtrag zum Prospekt wurde heute von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt und anschließend auf den jeweiligen Websites des Unternehmens und der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde veröffentlicht. Der Nachtrag zum Prospekt wurde erstellt, nachdem das Unternehmen am 12. Dezember 2022 die Ergebnisse der Metallurgiestudien für das Corcel-Projekt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat. Die Gesellschaft hat außerdem klargestellt, dass das Angebot zur Zeichnung von Anteilen in Deutschland von der Prospektpflicht befreit ist. Investoren, die vor der Veröffentlichung dieses Nachtrags zum Prospekt einen Antrag auf Zeichnung von Anteilen im Rahmen der von Eurobattery am 31. Oktober 2022 veröffentlichten Bezugsrechtsemission (die "Bezugsrechtsemission") gestellt oder anderweitig ihre Zustimmung erteilt haben, haben gemäß Artikel 23 der Prospektverordnung das Recht, ihren Antrag bzw. ihre Zustimmung innerhalb von drei Arbeitstagen nach der Veröffentlichung des Nachtrags zum Prospekt, d.h. spätestens am 20. Dezember 2022, zurückzuziehen. Die Rücknahme ist schriftlich an Aqurat Fondkommission AB, Box 7461, SE-103 92 Stockholm oder per E-Mail info@aqurat.se an info@aqurat.se zu richten. Anleger, die die Zeichnung von Anteilen über einen Nominee beantragt haben, müssen sich bezüglich der Rücknahme mit ihrem Nominee in Verbindung setzen. Ein Antrag, der nicht innerhalb der angegebenen Frist zurückgezogen wird, bleibt verbindlich, und wenn ein Anleger seine Zeichnung von Anteilen fortsetzen möchte, muss er keine weiteren Maßnahmen ergreifen. Der Prospekt und der Nachtrag zum Prospekt sind auf der Website des Unternehmens, www.eurobatteryminerals.com/en/rights-issue-2022/, auf der Angebotsseite von Augment Partners AB, www.augment.se/offerings/, auf der Website von Aqurat Fondkommission AB, www.aqurat.se, als auch auf der Website der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde, www.fi.se, verfügbar. Die vollständigen Bedingungen und sonstigen Informationen über die Bezugsrechtsemission sind dem Prospekt und dem Nachtrag zum Prospekt zu entnehmen.

Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM). notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter. Kontakt Eurobattery Minerals AB

