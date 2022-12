Bewertung basierend auf Completeness of Vision und Ability to Execute

Mindbreeze, ein führender Anbieter von Appliances und Cloud-Services im Bereich Information Insight und angewandter künstlicher Intelligenz, wurde zum vierten Mal in Folge als ein Leader im 2022 Gartner Magic Quadrant for Insight Engines genannt. Mindbreeze erreichte unter allen 15 verschiedenen Anbietern, die in dem globalen Forschungsbericht bewertet wurden, die höchste Positionierung hinsichtlich der Umsetzungsfähigkeit (Ability to Execute).

"Das automatisierte Verstehen von Informationen um Insights und Zusammenhänge zu erkennen ist mittlerweile ein Must-have für Unternehmen. Wir sehen aus erster Hand, dass unsere Kunden in allen Fachbereichen einen enormen Bedarf für intelligentes Wissensmanagement und 360-Grad-Sichten haben. Mindbreeze hat sich zum Ziel gesetzt, ein perfektes Werkzeug für Anwender im jeweiligen Fachbereich zu sein", erklärt Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer von Mindbreeze. "Wir sind der festen Überzeugung, dass die erneute Anerkennung als Leader sowie die höchste Positionierung in Bezug auf Umsetzungsfähigkeit mit unseren Anstrengungen unser Produkt stetig zu innovieren und zu optimieren, zusammenhängen. Es macht uns riesigen Spaß unsere vielen Mindbreeze KI-Produktinnovationen, bei unseren Kunden auszurollen und zum Einsatz zu bringen."

Mehr als 2.000 der größten Unternehmen weltweit nutzen bereits die KI-basierte Insight Engine von Mindbreeze, um ihre Informationen effizienter und intelligenter zu verwalten.

Über Mindbreeze

Mindbreeze ist ein international führender Anbieter von Appliances und Cloud-Services für Enterprise Search, angewandte künstliche Intelligenz und Wissensmanagement. Das globale Partnernetzwerk ermöglicht eine zeitzonenunabhängige Kundenbetreuung weltweit.

