Was auch immer in den letzten Wochen in den Köpfen der Anleger vorging, es trieb DAX und Co auf ungeahnte Höhen. Für einen kurzen Moment schien es so, als würde der Jahresverlauf an den Börsen versöhnlich verlaufen, obwohl Krieg in Europa herrscht. Verrückt! Jetzt haben die Zentralbanken klare Worte gefunden und die Hoffnungen der Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...