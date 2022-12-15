Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 16.12.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 678 internationalen Medien
Starke News! Jetzt gehört Cybeats zu den Top-25-Aktien der Börse!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0B82Q ISIN: CA76125Y1051 Ticker-Symbol: RB4 
Frankfurt
15.12.22
08:20 Uhr
0,230 Euro
-0,004
-1,71 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ROBEX RESOURCES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ROBEX RESOURCES INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,1980,21715.12.
0,1880,24815.12.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ROBEX RESOURCES
ROBEX RESOURCES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ROBEX RESOURCES INC0,230-1,71 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.