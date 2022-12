Top Aktien für den Jahresendspurt: https://bit.ly/3FtXGLv Die "Großen Unbekannten" von Börsenexperte Lars Wißler. Jetzt kostenlosen Report herunterladen! Die Zinsentscheide in Europa und den USA haben die Aktienmärkte am Donnerstag kräftig ins Minus gedrückt. Die Notenbanken haben weitere Zinsschritte angekündigt, ein Ende der Straffungsphase ist erstmal nicht in Sicht. Stattdessen droht der Lohndruck die Inflation weiter anzutreiben. Für die Aktienmärkte ein ernüchternder Ausblick. Im Gespräch mit wallstreet:online erklärt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, warum EZB-Chefin Lagarde noch nicht weit genug geht, und warum Europa sich wohl auf absehbare Zeit an ein hohes Inflationsniveau gewöhnen müsse. Jetzt einschalten!