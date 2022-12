DJ ISM: US-Einkaufsmanager erwarten Wachstum im Jahr 2023

NEW YORK (Dow Jones)--Die Einkaufsmanager sowohl des Dienstleistungssektors als auch des verarbeitenden Gewerbes in den USA erwarten, dass sich das Umsatzwachstum im Jahr 2023 fortsetzt, wenn auch abgeschwächt. Wie das Institute for Supply Management (ISM) in seinem halbjährlichen Wirtschaftsausblick schreibt, wird in 15 von 18 Branchen des verarbeitenden Gewerbes und in 14 von 18 Branchen des Dienstleistungssektors ein Anstieg der Umsätze erwartet.

Die befragten Führungskräfte aus dem Bereich Einkauf und Beschaffung rechnen für 2023 mit einem Anstieg der Umsätze um 5,5 Prozent, verglichen mit einem Plus von 9,3 Prozent im Jahr 2022.

Die Investitionsausgaben im verarbeitenden Gewerbe sollen um 2,6 (Vorjahr: 12,0) Prozent zulegen, im Dienstleistungssektor um 2,8 (6,0) Prozent. Die Zahl der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe wird voraussichtlich um 3,9 Prozent und im Dienstleistungssektor um 1 Prozent zunehmen.

