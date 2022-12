Immervision und ModalAI kündigen die Zusammenarbeit hinsichtlich einer Drohnen-Vision-Lösung an, die die Immervision Imvisio-ML und die ModalAI VOXL 2 Plattform umfasst

Immervision, der weltweit führende Entwickler von fortschrittlichen Bildverarbeitungssystemen, die Optik, Bildverarbeitung und Sensorfusionstechnologie kombinieren, gab heute seine Partnerschaft mit ModalAI, Inc. bekannt, einem Blue UAS Framework Hersteller von autonomer Drohnen- und Robotertechnologie. Diese Zusammenarbeit wird zu einem fortschrittlichen "flugfertigen" Vision-System für Drohnenhersteller führen.

Diese Komplettlösung umfasst die Immervision Imvisio-ML und die VOXL 2 Plattform, um die gesamte Bildpipeline zu liefern, von der Optik bis zur Hardwareplattform, auf der die autonome Navigationssoftware läuft. Dank des Sichtfelds von 190 Grad und der Fähigkeit, auch bei schlechten Lichtverhältnissen ein gutes Bild zu liefern, erhöht die Lösung die Wahrnehmung und verbessert die Leistung von Bildverarbeitungsanwendungen, die auf dem Qualcomm QRB5165 Prozessor laufen. Die VOXL 2 Computerplattform, kombiniert mit dem Imvisio-ML Kameramodul, verbessert die einsatzkritische Navigation über die Sichtlinie hinaus, um einen sichereren und zuverlässigeren Flug zu ermöglichen.

"ModalAI freut sich über die Stärkung unserer Partnerschaft mit Immervision. Der VOXL 2 Drohnen-Autopilot bietet überlegene Rechenleistung für die UAS-Industrie. In Verbindung mit dem Kameramodul von Immervision kann der VOXL 2 kleineren Drohnen die autonome Wahrnehmung und Navigation in schwach beleuchteten Umgebungen ermöglichen", sagte Chad Sweet, CEO und Mitbegründer von ModalAI, Inc.

"Da wir eine steigende Nachfrage nach autonomer Navigation für Drohnen sehen, wurde es notwendig, den Einsatzbereich der Drohnen vom hellen Tageslicht auf schwierige Bedingungen bei schwachem Licht zu erweitern", erklärt Jean-Sébastien Landry, Director, Product Management, Immervision. "In Verbindung mit der VOXL 2 Plattform bietet diese Komplettlösung eine optimale Leistung für GPS-unabhängige Navigation, Ortung, Kartierung und Hindernisvermeidung bei allen Licht- und Umweltbedingungen."

Beide Unternehmen sind Teil des Defense Innovation Unit (DIU) Blue UAS Framework, das kommerzielle Technologien mit dem Ziel vorantreibt, den Nutzern von Drohnen vertrauenswürdige, fortschrittliche Fähigkeiten zu bieten.

Immervision wird die Vorteile dieser kompletten Drohnen-Vision-Lösung auf der CES 2023 präsentieren

Für das Buchen einer Demonstration während der CES vom 5. bis 8. Januar 2023 wenden Sie sich bitte an pr@immervision.com.

Über Immervision

Immervision ermöglicht intelligentes Sehen in jedem Gerät. Unsere Deep-Seeing-Technologie und unsere renommierten Experten in den Bereichen Weitwinkeloptik-Design und Bildverarbeitung ermöglichen es intelligenten Geräten mit übermenschlichem Sehvermögen visuelle und kontextbezogene Daten in hoher Qualität zu erfassen. Wir erfinden, individualisieren und lizenzieren Weitwinkelobjektive und Bildgebungssoftware-Technologie für KI, maschinelles Sehen und Benutzeranwendungen von der Erfassung bis zur Anzeige auf dem Markt für Mobilgeräte, in der Automobil-, Roboter-, Sicherheits- und Konsumgüterbranche und in anderen Industrien. Weitere Informationen finden Sie unter: www.immervision.com.

Über ModalAI, Inc.

ModalAI beschleunigt die Entwicklung von kleineren, intelligenteren und sichereren Drohnen und Robotern mit SWAP-optimierten Blue UAS Framework Autopiloten, die in den USA hergestellt werden. Die hochintegrierten, KI-gesteuerten Module des Unternehmens ermöglichen es einer Vielzahl von Branchen, autonome Navigationssysteme in der Luft und am Boden einzusetzen, die über 4G- und 5G-Mobilfunknetze kommunizieren von der Sicherheit für Haushalte und Unternehmen bis hin zu Einzelhandels- und Regierungsanwendungen.

Mit Sitz in San Diego, Kalifornien, wurde ModalAI 2018 von ehemaligen Mitarbeitern von Qualcomm Technologies, Inc. gegründet und baut auf deren früherer Forschung und Entwicklung im Drohnen- und Robotermarkt auf. Die VOXL-Produktlinie von ModalAI hilft Herstellern und unabhängigen Erbauern, schnell und kostengünstig auf den Markt zu kommen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.modalai.com.

