Das Unternehmen für intelligentes Energiemanagement Eaton kündigte heute an, dass seine Stromkreisschutztechnologie Breaktor beim jährlichen R&D Partners Tech Day der Hyundai-Kia Motors Corporation (HKMC) in Hwaseong, Südkorea, als "Beste Technologie" in der Kategorie Elektrifizierung ausgezeichnet wurde.

"Diese Auszeichnung spiegelt unser kontinuierliches Engagement für die Hyundai-Kia Motors Corporation wider, einen unserer wichtigsten globalen Kunden", so Kevin Calzada, Global Product Strategy and Marketing Manager, Eatons Geschäftsbereich eMobility. "Unsere Stromkreisschutztechnologie Breaktor deckt einen einzigartigen Bedarf auf dem schnell wachsenden Markt für elektrifizierte Fahrzeuge."

Der HKMC R&D Partners Tech Day ist eine jährliche Veranstaltung zur Förderung der Forschungs- und Entwicklungsbemühungen der HKMC-Zulieferer. Breaktor und Eatons RigiFlex-Sammelschienen sowie High Power Lock Box-Steckverbinder wurden unter Produkten aus vier Kategorien, darunter Elektrifizierung, Fahrwerk, Karosserie und Elektronik, für die Finalrunde ausgewählt.

Die Stromkreisschutztechnologie Breaktor ist eine fortschrittliche Stromkreisschutzlösung für elektrifizierte Fahrzeuge, die in einem einzigen koordinierten Gerät die Funktionen von Sicherungen, Pyro-Swtiches und Schützen vereint. Angesichts der steigenden Leistung von Elektrofahrzeugen löst die Stromkreisschutztechnologie Breaktor die immer größer werdende Herausforderung der Koordination zwischen Sicherungen und Schützen und bietet einen schnellen, sicheren und zuverlässigen Schutz für Hochleistungsbatterien, Schnelllade- und Wechselrichtersysteme.

Die Auszeichnung folgt auf weitere kürzlich erhaltene Preise für Eatons Stromkreisschutztechnologie Breaktor, darunter ein PACEpilot Award von Automotive News und der Gasgoo Award 2022 Top 100 Players of China's New Automotive Supply Chain im Bereich der Elektrifizierung des Antriebsstrangs.

Eaton ist ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das sich der Verbesserung der Lebensqualität und dem Schutz der Umwelt für alle Menschen verpflichtet hat. Unser Anspruch ist es, Geschäfte korrekt zu tätigen, nachhaltig zu wirtschaften und unsere Kunden dabei zu unterstützen, Energie zu managen heute und in Zukunft. Durch die Nutzung der globalen Wachstumstrends Elektrifizierung und Digitalisierung beschleunigen wir den Übergang unseres Planeten zu erneuerbaren Energien, helfen bei der Lösung der dringendsten Herausforderungen im Energiemanagement und handeln zum Wohle unserer Stakeholder und der gesamten Gesellschaft.

Eaton wurde 1911 gegründet und ist seit fast einem Jahrhundert an der NYSE notiert. Unser Umsatz belief sich im Jahr 2021 auf 19,6 Milliarden und wir bedienen Kunden in über 170 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

