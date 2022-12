9. bis 11. Februar 2023

Vom 9. bis 11. Februar 2023 wird die Stadt Cannes in Südfrankreich wieder zur internationalen Drehscheibe für künstliche Intelligenz (AI) im Verlauf des World AI Cannes Festival, dem ersten globalen Event, das sich exklusiv der KI widmet, um Technologieführer mit Innovationsfähigkeit auf diesem Gebiet und wirtschaftliche, humane und gesellschaftliche Themen, die unser Leben in naher Zukunft betreffen werden, anzusprechen.

Eine zweite Ausgabe mit einem reichhaltigen Programm

Das Festival 2023 wird sich aus unterschiedlichen thematischen Zonen zusammensetzen, welche die Entdeckung der künstlichen Intelligence in all ihren Facetten ermöglichen. Jede Zone wird zum Veranstaltungsort für Unternehmen und AI-Akteure, um ihre Lösungen vorzustellen und Demonstrationen und immersive Erlebnisse zu bieten. Bei ihrer zweiten Ausgabe werden sich die thematischen Zonen auf die neuen Anwendungen künstlicher Intelligenz in Bezug auf Robotik, Gaming, Catering, Sport und das Wohlbefinden konzentrieren .

Diese neue Ausgabe wird darüber hinaus dadurch gekennzeichnet sein, dass Vertreter einiger Länder in ihren internationalen Pavillons (Schweiz, Skandinavien, Italien, Korea, Israel und Kanada) anwesend sein werden. Eine Gelegenheit für Besucher, an einer Welttournee im Bereich der künstlichen Intelligenz teilzunehmen und die Startup-Unternehmen kennenzulernen, welche die Zukunft des Technologiesektors disrupieren werden. Die weltweit führenden Universitäten und die besten Forscher im Bereich der künstlichen Intelligenz werden ebenfalls auf dem Festival vertreten sein.

Erste renommierte Referenten, die auf dem WAICF 2023 vertreten sein werden

Zwei Monate vor seiner Eröffnung kündigt das WAICF einige der ersten Hauptredner an unter der Vielzahl nationaler und internationaler Redner der öffentlichen Hand und aus Fach- oder Forschungskreisen:

Chad ARONSON , Global Head of Intelligent Automation COE, UBER

, Global Head of Intelligent Automation COE, Divya DWIVEDI , Advocate, OBERSTES GERICHT INDIENS

, Advocate, Oren ETZIONI , CEO, Allen Institute for AI

, CEO, Lila IBRAHIM , Chief Operating Officer, DEEPMIND

, Chief Operating Officer, Luc JULIA , Chief Scientific Officer, RENAULT

, Chief Scientific Officer, Yann LECUN , Vice-President und Chief AI Scientist, META AI

, Vice-President und Chief AI Scientist, Alberto PRADO , Vice-President, Global Head of Digital Partnership, R&D, UNILEVER

, Vice-President, Global Head of Digital Partnership, R&D, Stuart RUSSEL , Professor für Computerwissenschaften und Michael H. Smith und Lotfi A. Zadeh Chair in Engineering, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

, Professor für Computerwissenschaften und Michael H. Smith und Lotfi A. Zadeh Chair in Engineering, Manuela VELOSO , Head, J. P. MORGAN CHASE AI RESEARCH

, Head, Miriam VOGEL, President und CEO, EqualAI

Mehr als einhundert Redner werden für diese neue Ausgabe mit einem Überblick über KI in ihrer gesamten Vielfalt im Rahmen von 5 Konferenzkategorien erwartet:

AI FOR SOCIETY : Verständnis der Vorteile künstlicher Intelligenz für die Gesellschaft, den Planeten Erde und die Herausforderungen, die noch vor uns liegen.

: Verständnis der Vorteile künstlicher Intelligenz für die Gesellschaft, den Planeten Erde und die Herausforderungen, die noch vor uns liegen. AI TODAY AND TOMORROW : Untersuchung, wozu KI heute in der Lage ist, um sich eine Vorstellung zu verschaffen, welche Möglichkeiten künftige Innovationen für die Gesellschaft und Organisationen in der Zukunft bieten können.

: Untersuchung, wozu KI heute in der Lage ist, um sich eine Vorstellung zu verschaffen, welche Möglichkeiten künftige Innovationen für die Gesellschaft und Organisationen in der Zukunft bieten können. AI STRATEGY : Gewinnung wichtiger Einsichten zur Verbesserung Ihrer KI-Strategie und um Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu hieven.

: Gewinnung wichtiger Einsichten zur Verbesserung Ihrer KI-Strategie und um Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu hieven. AI TECHNOLOGY : Erfahrungen, wie der beste Gebrauch von unterschiedlichen KI-Technologien gemacht werden kann und Schulung Ihres innovationsorientierten Denkens durch hochrangige Redner.

: Erfahrungen, wie der beste Gebrauch von unterschiedlichen KI-Technologien gemacht werden kann und Schulung Ihres innovationsorientierten Denkens durch hochrangige Redner. AI APPLICATIONS: Gewinnung eines Überblicks über die Vorteile, welche die KI für Organisationen nach sich ziehen kann, mit besonderer Konzentration auf unterschiedliche Branchen.

Presseakkreditierungen

Für die Beantragung Ihrer Akkreditierung für das WAICF wenden Sie sich bitte an das PR-Team unter waicf@agence-profile.com.

Über das WAICF

Das World AI Cannes Festival entstand aus dem Wunsch, Fachleute aus der Wirtschaft und dem Bereich künstliche Intelligenz zusammenzubringen. Teilnehmer erhalten Gelegenheit, über ein reichhaltiges und vielfältiges Programm die zahlreichen Arten und Weisen zu entdecken und zu verstehen, mit denen künstliche Intelligenz unser Leben beeinflusst. Das World AI Cannes Festival präsentiert zudem auch eine einzigartige Chance für Geschäftsleute, innovative Ideen, neue Informationen und neue Erkenntnisse kennen zu lernen. Firmen sind eingeladen, ihr Wissen und ihre Erfahrungen vorzustellen und sich mit führenden Branchenakteuren und Entscheidungsträgern auszutauschen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221215005435/de/

Contacts:

Ansprechpartnerinnen für Medienvertreter:

Agence Profile

waicf@agence-profile.com

Jennifer Loison +33 6 10 22 52 37

Shérazade El Houari +33 6 22 35 69 79