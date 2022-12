DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lagarde kündigt weitere 50er-Zinsschritte bis März an

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat die Märkte darauf eingestimmt, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen zumindest bis März in Schritten von 50 Basispunkten anheben wird. In ihrer Pressekonferenz nach der aktuellen EZB-Ratssitzung sagte Lagarde, gemessen an den aktuellen Inflationsprognosen des EZB-Stabs, den darin unterstellten Zinserhöhungen und der seit Oktober eingetretenen Lockerung der Finanzierungsbedingungen müsse die EZB ihre Zinsen "signifikant und stetig" erhöhen.

Lagarde: EZB hebt Zinsen für einige Zeit um 50 Basispunkte an

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde für einige Zeit das aktuelle Tempo ihrer Zinserhöhungen beibehalten. In der Pressekonferenz nach der jüngsten Ratssitzung sagte Lagarde: "Es ist offensichtlich, dass auf Basis der uns aktuell vorliegenden Daten ein signifikanter Anstieg in einem stetigen Tempo bedeutet, dass die Zinsen für einige Zeit um 50 Basispunkte erhöht werden sollten."

Bankenverband: EZB-Zinserhöhung deutliches Signal

Der Bundesverband deutscher Banken sieht in der Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) ein weiteres deutliches Signal. "Die EZB stellt sich weiterhin entschlossen gegen die Inflation. Auch die heutige Leitzinserhöhung um 50 Basispunkte ist ein deutliches Signal", sagte die Stellvertreterin des Hauptgeschäftsführers des Bankenverbandes, Henriette Peucker. Der etwas kleinere Zinsschritt sei für den Bankenverband kein Hinweis auf das nahende Ende der Zinsstraffung.

DSGV sieht weiteren notwendigen Schritt auf Zinstreppe

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) hat die Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank als "weiteren notwendigen Schritt auf der Zinstreppe" gewertet und gefordert, nun die Anleihebestände in den Blick zu nehmen. "Die heute vorgenommene Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank ist ein weiterer Schritt auf dem noch langen Weg der Inflationsbekämpfung", sagte DSGV-Präsident Helmut Schleweis.

Bundestag beschließt Gas- und Strompreisbremse

Der Bundestag hat die Preisbremsen für Gas und Strom beschlossen, die die Folgen der hohen Energiepreise für Bevölkerung und Unternehmen abfedern sollen. Die Entlastung bestimmt sich nach einem Kontingent des Erdgas- und Wärmeverbrauchs zu einem vergünstigten Preis. Haushalte sowie kleine und mittlere Unternehmen sollen laut dem Gesetzespaket, das bereits am Freitag abschließend auch im Bundesrat behandelt werden soll, von ihren Lieferanten 80 Prozent ihres Erdgasverbrauchs zu 12 Cent je Kilowattstunde bzw 80 Prozent ihres Wärmeverbrauchs zu 9,5 Cent je Kilowattstunde erhalten.

Verwaltungsgerichtshof weist Klage gegen Neckarwestheim 2 ab

Der Verwaltungsgerichtshof von Baden-Württemberg hat Klagen zweier Bürger gegen den weiteren Betrieb des Atomkraftwerks Neckarwestheim 2 abgewiesen. Gründe für das Urteil im Hauptsacheverfahren teilte das oberste Verwaltungsgericht des Bundeslands in Mannheim zunächst nicht mit. Diese lägen noch nicht vor, hieß es. Bereits im Mai hatte der Verwaltungsgerichtshof in der Sache einen Eilantrag der Kläger in dieser Sache abgelehnt. (Az. 10 S 4004/20).

LNG-Spezialschiff in Wilhelmshaven angekommen

In Wilhelmshaven ist am Donnerstag das LNG-Spezialschiff "Höegh Esperanza" angekommen. Die Ankunft des Schiffs markiere "einen wichtigen Meilenstein" kurz vor der Eröffnung von Deutschlands erstem LNG-Terminal am Samstag, teilte der Betreiber Uniper mit. Das Spezialschiff - eine sogenannte sogenannte Floating Storage and Regasification Units (FSRU) - nimmt verflüssigtes Gas (LNG) von Tankern auf und wandelt es noch an Bord in Gas um. Dann kann es ins Netz eingespeist werden.

Wissing legt Konzept für Drohnenverkehr vor

Bundesverkehrsminister Volker Wissing will die kommerzielle Nutzung von Drohnen in Deutschland vereinfachen. Ein neues "U-Space-Konzept" zur Integration von Drohnen in den Luftraum solle dafür die Grundlage schaffen, teilte das Verkehrsministerium mit. Der Bedarf am Einsatz ziviler Drohnen in Deutschland werde in den nächsten Jahren stark zunehmen, so zur Überwachung von Kraftwerken und Häfen, Wartung technischer Anlagen oder schnellen Lieferung medizinischer Güter. Auf Basis des Konzepts werde im kommenden Jahr das erste U-Space-Gesetz erarbeitet. In sogenannten U-Spaces flögen bemannte und unbemannte Luftfahrtzeuge sicher und koordiniert in einem gemeinsamen Luftraum, erklärte das Ministerium.

Kosovo reicht Antrag auf EU-Beitritt ein

Das Kosovo hat am Donnerstag seinen Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union offiziell eingereicht. "Dies ist ein historischer Tag für das Volk des Kosovo und ein großer Tag für die Demokratie in Europa", sagte der kosovarische Regierungschef Albin Kurti in Prag. Dort übergab er den Beitrittsantrag dem tschechischen Minister für EU-Angelegenheiten, dessen Land gerade die EU-Ratspräsidentschaft innehat.

Medienbericht: Partner von Kaili gesteht im Korruptionsskandal um EU-Parlament

In der Korruptionsaffäre um das EU-Parlament hat der Lebensgefährte der Ex-Vizepräsidentin Eva Kaili einem Medienbericht zufolge ein Geständnis abgelegt. Der in Untersuchungshaft sitzende Francesco Giorgi habe gestanden, Teil einer Organisation gewesen zu sein, die von Katar und von Marokko genutzt worden sei, um sich in europäische Angelegenheiten einzumischen, berichtete die belgische Zeitung "Le Soir" am Donnerstag. Sie berief sich dabei auf gemeinsam mit der italienischen Zeitung "La Republicca" eingesehene Gerichtsdokumente.

Neuer Verdacht gegen Kaili wegen Betrugs mit EU-Geldern

Gegen die frühere EU-Vizeparlamentspräsidentin Eva Kaili sind neue Vorwürfe wegen Betrugs mit EU-Haushaltsmitteln laut geworden. Die Europäische Staatsanwaltschaft in Luxemburg beantragte am Donnerstag die Aufhebung der Immunität von Kaili und ihrer griechischen Kollegin Maria Spyraki, die beide Mitglieder im Europaparlament sind. Wie es in einer Erklärung der Staatsanwaltschaft weiter hieß, geht es um den Verdacht des "Betrugs zum Schaden des EU-Haushalts" insbesondere bezüglich der Entlohnung von Parlamentsmitarbeitern.

EU will im Wettbewerb mit USA stärker werden

Als Antwort auf das milliardenschwere Klima- und Sozialpaket der USA soll die EU-Kommission bis Anfang des kommenden Jahres konkrete Vorschläge ausarbeiten. Die Staats- und Regierungschefs beauftragten die Kommission am Donnerstag auf ihrem Gipfel in Brüssel mit einer "Strategie zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der Produktivität", wie ein EU-Beamter mitteilte.

Umsätze der US-Einzelhändler sinken im November

Die US-Einzelhandelsumsätze sind im November zu Beginn der Weihnachtseinkaufssaison gesunken, da die Käufer angesichts der hohen Inflation ihre Ausgaben drosselten. Die gesamten Umsätze sanken um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens mit einem Rückgang um 0,3 Prozent gerechnet. Wie das US-Handelsministerium weiter berichtete, sanken die Umsätze ohne Kfz um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten in dieser Kategorie einen Zuwachs um 0,1 Prozent erwartet.

US-Industrieproduktion im November gesunken

Die Industrie in den USA hat im November die Produktion entgegen den Erwartungen reduziert. Sie lag im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent niedriger, wie die Federal Reserve mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,1 Prozent prognostiziert. Die Kapazitätsauslastung verringerte sich auf 79,7 Prozent von 79,9 im Vormonat. Hier waren Ökonomen von 79,8 Prozent ausgegangen.

ISM: US-Einkaufsmanager erwarten Wachstum im Jahr 2023

Die Einkaufsmanager sowohl des Dienstleistungssektors als auch des verarbeitenden Gewerbes in den USA erwarten, dass sich das Umsatzwachstum im Jahr 2023 fortsetzt, wenn auch abgeschwächt. Wie das Institute for Supply Management (ISM) in seinem halbjährlichen Wirtschaftsausblick schreibt, wird in 15 von 18 Branchen des verarbeitenden Gewerbes und in 14 von 18 Branchen des Dienstleistungssektors ein Anstieg der Umsätze erwartet.

New Yorker Konjunkturindex dreht in den negativen Bereich

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York hat sich im Dezember deutlich abgeschwächt. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts verringerte sich auf minus 11,2 und fiel damit in den negativen Bereich. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 0,5 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei plus 4,5 gelegen.

Philly-Fed-Index steigt im Dezember

Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im Dezember aufgehellt. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia stieg auf minus 13,8 Punkte von minus 19,4 im November. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Indexstand von minus 12,0 erwartet.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken deutlich

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 10. Dezember deutlich abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 20.000 auf 211.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 232.000 vorhergesagt.

Cherson nach russischen Angriffen "völlig ohne Strom"

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 15, 2022 13:14 ET (18:14 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.