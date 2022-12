WSJ Intelligence führte eine neue internationale CEO-Umfrage für den globalen Technologie- und Geschäftslösungsanbieter NTT durch. WSJ Intelligence führte die quantitative Online-Umfrage unter 350 CEOs großer Unternehmen aus verschiedenen Ländern durch, um ihre Ansichten darüber zu erfahren, wie Unternehmen zu gesellschaftlichen Zielen beitragen sollten oder auch nicht.

Die teilnehmenden CEOs wurden hinsichtlich der Rolle ihres Unternehmens in der Gesellschaft, hinsichtlich ihrer Strategien in Bezug auf gesellschaftliche Auswirkungen, hinsichtlich der beteiligten Stakeholder und der Weiterentwicklung dieser Strategien in der Zeit nach der Pandemie befragt. Die Studie schließt sich an zwei ähnliche Umfragen für NTT an, die in Form von Whitepapers veröffentlicht wurden:

Building Back with Purpose aus dem Jahr 2020 sowie Innovation for a Sustainable Future aus dem Jahr 2021. Vergleicht man die Ergebnisse der beiden vorangegangenen Berichte, ermöglicht dies eine Beurteilung der Fortschritte und der sich abzeichnenden Trends.

Die Untersuchung zeigt ein tiefes Verständnis dafür auf, dass Innovationen und Investitionen in die Technologie für die Verbesserung des Wohlstands aller Menschen und Kulturen besonders wichtig sind. In einer unbeständigen Welt, in der Veränderung die einzige Konstante ist, ist es von entscheidender Bedeutung, auf technologische Lösungen zu setzen und eine kooperative und nicht spaltende Einstellung einzunehmen.

Hauptergebnisse:

Fast zwei Drittel (65 %) der befragten CEOs geben an, dass das Erreichen der Klimaneutralität Teil ihrer Nachhaltigkeitsstrategie ist . Eine ähnlich große Gruppe gab an, dass Mensch und Natur in Harmonie leben sollten, um das Leben auf der Erde zu erhalten.

. Eine ähnlich große Gruppe gab an, dass Mensch und Natur in Harmonie leben sollten, um das Leben auf der Erde zu erhalten. 83 der Führungskräfte gaben an, dass ihre Nachhaltigkeitsziele voll und ganz auf die soziale Zielsetzung ihres Unternehmens ausgerichtet und Teil derselben sind

Bis auf 19 der befragten CEOs finden alle, dass sie auf neue Technologien gut vorbereitet sind

Am häufigsten werden neue Technologien dazu genutzt, die Kundenzufriedenheit zu verbessern (64 %), doch fast ebenso viele Teilnehmer (59 %) betrachten sie als Werkzeuge, mit denen das Leben der Menschen und die Volkswirtschaften intelligenter gestaltet werden können

(64 %), doch fast ebenso viele Teilnehmer (59 %) betrachten sie als Insgesamt handhaben 59 der Umfrageteilnehmer formelle Zielvorgaben und Programme zur Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration. 72 der Führungskräfte aus dieser Gruppe setzen diese Richtlinien bereits um

Schlussendlich kam die Umfrage zu dem Ergebnis, dass Großunternehmen weiterhin Fortschritte bei der Definition von Erklärungen zu sozialen Zielsetzungen und bei der Entwicklung und Umsetzung entsprechender Strategien erzielen. Eine große Mehrheit der befragten CEOs vertritt die Ansicht, dass die Ereignisse der vergangenen drei Jahre die Bedeutung sozialer Zielsetzungen erhöht haben. Es werden dabei die Unternehmen herausgestellt, die die aktive Verfolgung sozialer Zielsetzungen als den besten Weg hin zu nachhaltigen Gewinnen begreifen, welche die Menschen und die Umwelt für eine bessere Zukunft unterstützen.

Über diese Studie

WSJ Intelligence führte im August und September 2022 gefördert von NTT eine quantitative Online-Umfrage unter 350 CEOs großer Unternehmen aus 16 Ländern durch. Die Unternehmen, die sie vertreten, sind in sieben großen Branchen tätig. Um die neuesten Forschungsergebnisse zu lesen, laden Sie bitte hier das Whitepaper herunter.

Über WSJ Intelligence

WSJ Intelligence (WSJI) führt Auftrags-Forschungsarbeiten und Sekundärforschung für Marken und Kundenmarken von The Wall Street Journal Barron's Group durch. Durch strenge Analysen liefert WSJ Intelligence relevante, aktuelle und zuverlässige Erkenntnisse. Die Nachrichtenorganisation des Wall Street Journal war an der Erstellung dieser Inhalte nicht beteiligt.

Über NTT

NTT setzt sich dafür ein, durch die Geschäftstätigkeit und die Innovationen des Unternehmens Nutzen für die Gesellschaft zu erbringen. Wir unterstützen Menschen, Kunden und Gemeinschaften dabei, selbstbewusst in die digitale Zukunft zu gehen und eine bessere Welt zu gestalten. Unsere Dienstleistungen umfassen digitale Unternehmensberatung, Technologie und Managed Services für Cybersicherheit, für Anwendungen, für den Arbeitsplatz, für Cloud-Computing, Rechenzentren und Netzwerke. Als globaler Top-5-Anbieter von Technologie- und Unternehmenslösungen ist unser vielfältiges Team von über 330.000 Mitarbeitenden für mehr als 80 der Global Fortune 100 Unternehmen und Tausende anderer Unternehmen in 190 Ländern und Regionen tätig.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221214005364/de/

Contacts:

Kontaktdaten:

The Wall Street Journal Barron's Group

Jackie Hunter

Tel. +44 (0)7827 283826

jackie.hunter@wsjbarrons.com