15.12.2022

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Manchester/Göppingen, 15. Dezember 2022 - Nach vertraulichen und konstruktiven Gesprächen in den vergangenen Monaten haben Manchester United und die TeamViewer AG eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung getroffen, die Manchester United die Möglichkeit einräumt, die Rechte am Haupttrikotsponsoring des Vereins zurückzukaufen. So kann Manchester United einen zielgerichteten Verkaufsprozess für einen neuen langfristigen Haupttrikotsponsor einleiten. Damit geht die Erwartung einher, dass TeamViewer so schnell wie technisch möglich aus dieser Rolle aussteigt. Sobald ein neuer Haupttrikotsponsor ausgewählt worden ist und diese Rolle aktiv übernimmt, wird die TeamViewer AG bis zum Ende der ursprünglichen Vertragslaufzeit mit angepasstem Umfang Teil des Partnernetzwerks von Manchester United bleiben. Dies würde das Volumen der Partnerschaft substanziell auf einen einstelligen US-Dollar-Millionenbetrag pro Jahr verkleinern - mit einem deutlich positiven Effekt auf die Profitabilität von TeamViewer. Mit dem angepassten Umfang der Partnerschaft wäre es TeamViewer weiterhin möglich, seine Markenbekanntheit mithilfe der herausragenden Reichweite von Manchester United auszubauen und dabei gleichzeitig einem veränderten makroökonomischen Umfeld Rechnung zu tragen. ###

Pressekontakt

Martina Dier

Leiterin Unternehmenskommunikation

E-Mail: press@teamviewer.com

Ursula Querette

Vice President Capital Markets

E-Mail: ir@teamviewer.com

