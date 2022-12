Weltweites Stipendienprogramm und Social-Media-Kampagne heben junge Frauen besonders hervor Die Welt verändern durch Wissenschaft, Innovation und das Herausfordern von Geschlechternormen

Als global führendes Unternehmen im Bereich Empowerment von Frauen und innovative Wissenschaften, meldet Mary Kay Inc. die sechs Empfängerinnen des 2022 Young Women in STEAM-Stipendiums für junge Frauen, die wichtige Beiträge zu STEAM-Feldern weltweit leisten (STEAM ist die Ergänzung der MINT-Fächer um die Kunst und steht für Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).

2020 führte Mary Kay das Young Women in STEAM-Stipendienprogramm und die damit verbundene Social-Media-Kampagne ein, um die Wahrnehmung des "Gesichts der Naturwissenschaften" zu ändern und junge Frauen dazu zu ermutigen, STEAM-Karrieren zu starten. Der UNESCO, der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, bleiben Frauen in naturwissenschaftlichen Feldern weiterhin signifikant in der Minderheit und sind in Bereichen wie Computerwissenschaften, Informationstechnologie, Ingenieurwissenschaften, Mathematik und Physik immer noch unterrepräsentiert.

"Wir bei Mary Kay feiern junge Frauen, die eine Universitätsbildung und Laufbahnen in STEAM-Gebieten einschlagen, und versuchen weiterhin, das Geschlechtergefälle und die Vorurteile in naturwissenschaftlichen und damit verbundenen Feldern zu reduzieren", so Dr. Lucy Gildea, Chief Innovation Officer, Product and Science bei Mary Kay Inc. "Es ist kein Geheimnis, dass Frauen in STEAM-Branchen unterrepräsentiert sind, und wir möchten mithelfen, dies zu ändern, indem wir angemessene Stipendien bereitstellen, um junge Frauen dazu zu ermutigen, weiterhin in STEAM-Feldern zu arbeiten. Die Empfängerinnen unserer 2022 Young Women in STEAM -Stipendien sind weltweit Pionierinnen und helfen, einige der komplexesten Probleme der Welt mithilfe von Wissenschaft und Innovation zu beheben. Wir sind stolz darauf, ihre Beiträge zu würdigen. Indem wir diese bemerkenswerten jungen Frauen unterstützen, arbeiten wir weiterhin an der Verwirklichung der Mission von Mary Kay, das Leben von Frauen auf der ganzen Welt zu bereichern."

Die Empfängerinnen der 2022 Young Women in STEAM-Stipendien von Mary Kay werden auf den weltweiten Social-Media-Kanälen des Unternehmens besonders gewürdigt und erhalten zur Unterstützung ihrer aktuellen oder zukünftigen STEAM-Bemühungen Stipendien von jeweils 2.500 US-Dollar.

Die Empfängerinnen der 2022 Young Women in STEAM-Stipendien sind:

Angela Busheska, 20 (Makedonien) Die Social-Media-Unternehmerin und Forscherin/Innovatorin wurde durch die Teilnahme an einem Mathe-Olympiadenteam in der 7.Klasse inspiriert, als sie sich in das Lösen von Aufgaben verliebte. Als Entwicklerin der EnRoute-App hilft Busheska Nutzern, einen nachhaltigeren Lebensstil zu führen, indem sie mithilfe von Machine-Learning-Algorithmen dabei unterstützt werden, auf Fast Fashion zu verzichten. Sie ermutigt andere junge Frauen dazu, in STEAM-Feldern tätig zu werden, und freut sich darauf, zu sehen, wie die Menschheit STEAM-Technologien zum Wohle aller nutzt.

Fengyun Chen, 17 (China) Sie ist in der Physik tätig und arbeitet vor allem in Bereich der umweltfreundlichen Energie und Nachhaltigkeit. 2017 gründete Chen Yun Energy, eine Allianz zur wissenschaftlichen und technischen Innovation, die mithilfe von Kursen zur wissenschaftlichen Bildung und in Physik 20.000 Menschen pro Jahr weiterhilft. Sie führte zusammen mit ihrem Vater eine Untersuchung über 30 Tage durch, die auch zur Erfindung eines Wasserverteilungsvorrichtung unter Nutzung von durch geothermische Energie erzeugten Stroms und Luft 3.0 führte. Sie glaubt fest daran, dass STEAM-Bildung Schüler:innen erlaubt, praktische Ideen durch Praxisexperimente zu erkunden, die die Kreativität und Vorstellungskraft fördern.

Farzana Alam Eshita, 23 (Australien) Eshita ist im letzten Studienjahr zur Bauingenieurin und hat einen Cum-Laude-Notendurchschnitt an der australischen Monash University. Ihr Abschlussprojekt konzentriert sich auf die Untersuchung der Entwicklung von Scherfugen in dreiachsig beladenen Schleifbändern mithilfe von Röntgen-Computertomographie. Ihre aktuellen Projekte umfassen auch die Entwicklung umfassender Straßenprojekte gemäß australischen Normen und die Entwicklung eines Sportkomplexes von Landmark-Status. Dabei wird die Exzellenz im architektonischen und städtischen Design besonders hervorgehoben. Eshita ist der festen Überzeugung, dass es viele Vorteile hat, in einem STEAM-Feld als Frau tätig zu sein, darunter die Gelegenheit, Selbstvertrauen zu gewinnen, Problemlösungsfähigkeiten zu verbessern und neue Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten zu erschließen.

Aruna Sherma, 20 (Deutschland) Ihr Projekt konzentriert sich auf die Entwicklung eines alternativen Kontrastmittels für MRT-Scans, um das herkömmliche Mittel Gadolinium zu ersetzen. Als Physikstudentin hat Sherma bereits in vier verschiedenen Labors an der Entwicklung des Kontrastmittels gearbeitet. Bei einer Reihe von Tests an der Universität Hamburg hat sich gezeigt, dass das neue Mittel biokompatibel ist und bei MRT-Scans bei einer niedrigeren Dosis eine stärkere Kontrastwirkung als herkömmliches Kontrastmittel aufweist. Obgleich STEAM-Felder für viele abschreckend wirken können, ist sie der Meinung, dass Diversität in allen Feldern wichtig ist und ist davon überzeugt, dass Frauen genauso wie Männer die Zukunft der Technologie und Forschung gestalten können.

Jingyuan Xu, 31 (Deutschland) Die Energieumwandlungs-Technologin und Förderin nachhaltiger Energie ist Research Fellow am Karlsruher Institut für Technologie. Xus Forschung fokussiert auf Technologien für nachhaltige Energie zur Bereitstellung ökonomischer Lösungen für die Bereiche Klimatisierung, Heizung und Strom. Sie wendet ihr Wissen und ihre Expertise leidenschaftlich gern an, um den weltweiten Verbrauch von Primärenergie zu minimieren und die CO2-Emissionen zu reduzieren. Ihrer Ansicht nach fördern Frauen in STEAM-Gebieten den Teamgeist, und die mit Inklusion verbundene Vielfalt führt zu besseren wissenschaftlichen Ergebnissen. Sie ermutigt Mädchen dazu, in STEAM-Feldern aktiv zu werden und ihren Herzen zu folgen, um der ganzen Welt mit bahnbrechenden wissenschaftlichen Innovationen zu helfen.

Eizelle Yee, 30 (Philippinen) Yee ist Umweltaktivistin, Architektin und Unternehmerin und Gründungsmitglied von Pocket Garden, eines Designkollektivs für den öffentlichen Raum, das von einer Gruppe von Freiwilligen gestartet wurde, die gemeinsam Grünflächen für die öffentliche Nutzung in den Philippinen schaffen und entwerfen. Sie glaubt, dass Frauen sehr detailorientiert sind, was ihnen hilft, Kunst und Wissenschaft auf organisierte Weise zusammenzuführen. Hinsichtlich STEAM-Initiativen ist sie der Überzeugung, dass Kooperationen zwischen verschiedenen Kulturen und Traditionen zu inklusiven und ansprechenden Werken in den Bereichen Naturwissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen, Kunst und Mathematik führen können.

Weitere Informationen über das Young Women in STEAM-Stipendienprogramm finden Sie unter https://newsroom.marykay.com/.

Über Mary Kay

Als eine der ersten Frauen, denen es gelang, die gläserne Decke in der Wirtschaft zu durchbrechen, gründete Mary Kay Ash 1963 ihr Traum-Kosmetikunternehmen mit einem einzigen Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden US-Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt. Als Unternehmen, das Unternehmertum fördert, setzt sich Mary Kay dafür ein, Frauen durch Bildung, Mentoring, Interessenvertretung, Networking und Innovation auf ihrem Weg zu unterstützen. Mary Kay investiert in die Wissenschaft hinter der Kosmetikbranche und stellt innovative Hautpflegeprodukte, Farbkosmetika, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte her. Mary Kay setzt sich dafür ein, das Leben von Menschen zu bereichern, um eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen, und arbeitet mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, die sich darauf konzentrieren, herausragende unternehmerische Leistungen zu fördern, die Krebsforschung zu unterstützen, die Geschlechtergleichstellung zu fördern, die Überlebenden häuslicher Gewalt zu schützen, unsere Gemeinden zu verschönern und die Kinder zu ermutigen, ihren Träumen zu folgen. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com, finden Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn, oder folgen Sie uns auf Twitter.

