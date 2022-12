TEMECULA, Kalifornien, Dec. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (die "Group"), ein Teil der Unternehmensgruppe der Nikkiso Co., Ltd (Japan), freut sich, bekanntgeben zu können, dass sie mit dem Managementsystemzertifikat von DNV und der ISO 9001:2015-Zertifizierung ausgezeichnet worden ist. Die Auszeichnung wurde George Pappagelis, President der Process Systems-Einheit der Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, überreicht. Das Zertifikat wurde für Cosmodyne LLC in Seal Beach, Kalifornien (USA), erteilt.



ISO 9001 ist als internationale Norm definiert, die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystemdefiniert sowie Unternehmen und Organisationen hilft, effizienter zu sein und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Durch den Erhalt und die Implementierung der ISO 9001-Zertifizierung und des standardisierten Managementsystems können wir die Betriebskosten senken, unser Endergebnis verbessern, einen Wettbewerbsvorteil bieten, den Ruf verbessern und bessere Produkte und Dienstleistungen liefern - was alles letztendlich unseren Kunden zugute kommt!

"Wir glauben, dass Qualität ein kontinuierlicher Prozess ist, der von uns verlangt, dass wir nie aufhören, uns zu verbessern", so George Pappagelis, President von Nikkiso Cosmodyne. "Unser internes Korrekturmaßnahmensystem trägt dazu bei, sicherzustellen, dass alle unsere internen Systeme, zukünftigen Prozesse und Designs so störungsfrei wie möglich sind."

Die Zertifizierung nach ISO 9001 stellt sicher, dass Qualitätsorientierung von jedem unserer Mitarbeiter täglich gelebt wird.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES

Die Mitgliedsunternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt Mitglied von Nikkiso Co., Ltd.) fertigen und warten technische Ausrüstung für die Verarbeitung kryogener Gase (Pumpen, Turboexpander, Wärmetauscher usw.) und Prozessanlagen für Industriegase, Erdgasverflüssigung (LNG), Wasserstoffverflüssigung (LH2) und Organic Rankine Cycle zur Abwärmenutzung. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne und Cryoquip und eine gemeinsam gesteuerte Gruppe von 20 operativen Einheiten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nikkisoCEIG.comund www.nikkiso.com.

