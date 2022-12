EQS-Ad-hoc: PAUL HARTMANN AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

Ad-hoc-Mitteilung Schlagwort(e): Prognose, Prognoseänderung PAUL HARTMANN AG (ISIN DE0007474041): Prognose 2022 und 2023 Für das Geschäftsjahr 2023 wird eine Belastung für das Ergebnis erwartet. Die aktuelle Mehrjahresplanung des Vorstands der PAUL HARTMANN AG, der der Aufsichtsrat heute zugestimmt hat, sieht ein rückläufiges bereinigtes EBITDA für 2023 in der Bandbreite von 145 bis 185 Mio. EUR vor. Gleichzeitig geht der Vorstand von einem moderaten organischen Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2023 aus. Aufgrund der wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen verschlechtern sich die Marktbedingungen, insbesondere steigen die Material-, Transport-, Lohn- und Energiekosten, u.a. aufgrund von zeitlich auslaufenden Absicherungen, deutlich. Das Unternehmen trägt auch Mehrkosten durch höhere Bestände und damit verbundenen Lager- und Logistikaufwendungen zur Erhöhung der Liefersicherheit an Kunden. Die erhöhten Kosten können nur teilweise durch Preisanpassungen an Kunden weitergegeben werden. Das Unternehmen setzt sein Transformationsprogramm weiter fort, um in den nächsten Jahren sein Ergebnis zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Dazu zählen Produktinnovationen wie auch Kostenreduktionsmaßnahmen, die weiter forciert werden. Für das Geschäftsjahr 2022 wurde zuletzt von einem moderaten organischen Umsatzrückgang und einem bereinigten EBITDA in einer Bandbreite von 180 bis 220 Mio. EUR ausgegangen. Der Vorstand erwartet für 2022 nun einen lediglich leichten organischen Umsatzrückgang und ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von 175 bis 195 Mio. EUR. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen bereinigtes EBITDA und organisches Umsatzwachstum finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter Investor Relations/Ad-hoc-Mitteilungen/Alternative Leistungskennzahlen (APM) (https://hartmann.info/en-corp/investor-relations/l/corp/ad-hoc-mitteilungen). PAUL HARTMANN AG Der Vorstand Heidenheim an der Brenz, 16.12.2022 Mitteilende Person: Monika Faber Director Investor Relations T: +49 (0) 7321 36-1105 monika.faber@hartmann.info 16.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

