Im Projekt "Flow - making hydrogen happen" soll ein Pipelinesystem entstehen, das Wasserstoff in Deutschland von Norden nach Süden bringen kann. Dabei sollen vor allem bestehende Gasleitungen ungestellt werden. Die Gascade Gastransport GmbH, die Ontras Gastransport GmbH und die Terranets bw GmbH wollen mit "Flow - making hydrogen happen" ein Pipelinesystem für klimaneutralen Wasserstoff schaffen. Dieses soll in drei Schritten von der Ostsee bis in den Südwesten Deutschlands verlaufen. Perspektivisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...