Linz (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England hat gestern in ihrer Sitzung ebenfalls die Zinsen um 0,50% erhöht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Leitzinsen lägen damit bei 3,50%. Die Englische Notenbank habe damit die Zinsen alleine in diesem Jahr um 3,25% erhöht! Bezüglich der Inflationsentwicklung werde davon ausgegangen, dass die Spitze erreicht worden sei. Im Gremium selbst habe es erste Stimmen gegeben, die gefordert hätten, die restriktive Zinspolitik zu beenden. Das Pfund habe zum Euro nach der Bekanntgabe von 0,8625 auf Werte über 0,87 nachgegeben. (16.12.2022/alc/a/a) ...

