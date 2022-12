Limburg (ots) -Die Business-Mentorinnen Susanne Pillokat-Tangen und Nicole Frenken von UP-Lift haben ab dem 15. Januar 2023 einen kostenlosen 7-Tage-LIVE-Workshop geplant, in dem sie Coaches, Trainerinnen, Therapeutinnen, Kreativen und Dienstleistern die Erfolgsformel 2023 der Big Player im Frauenbusiness mitgeben. Der exklusive Mindset- und Strategie-Workshop findet online per ZOOM statt. Teilnehmerinnen bekommen anschließend eine Aufzeichnung und erhalten die Möglichkeit, zum weiteren Austausch der geschlossenen Facebook Gruppe beizutreten.Susanne Pillokat-Tangen: "Mit unserem High-Energy-Training wollen wir Unternehmerinnen dazu einladen, ohne Überforderung und komplexe Technik endlich auf Empfangsmodus zu gehen und mit unserer Erfolgsformel 2023 zu ihrem umsatzstärksten Jahr zu machen. In nur sieben Tagen zeigen meine Kollegin Nicole Frenken und ich ihnen live, wie sie ihr Mindset auf eine neue Erfolgsstufe programmieren und alte Begrenzungen für immer hinter sich lassen!"In dem Workshop zeigen die beiden Erfolgs-Coaches und Gründerinnen der UP-Lift GmbH ihren Teilnehmerinnen, wie sie in allen Bereichen ihres Businesses ihr Next-Level kreieren. Sie lernen, wie sie mit ihrem Angebot in die Sichtbarkeit gehen und ausgehend von ihrer grundlegenden Business-Idee Angebote und Botschaften entwickeln und kommunizieren, die das Leben ihrer Kunden und Kundinnen nachhaltig verändern.Der 7-Tage-LIVE-Workshop besteht aus fünf grundlegenden Bausteinen, durch die Teilnehmerinnen konkret lernen, wie sie sich auf ihre höchste Business-Vision einstimmen, blockierende Glaubenssätze in Stärken umwandeln und aus ihrem größten Beitrag für die Welt ein attraktives Angebot erschaffen. Zudem erfahren die Teilnehmerinnen, wie sie ihre Kommunikation zielgerichtet und gleichzeitig authentisch gestalten sowie ein nachhaltiges Erfolgsbewusstsein etablieren.Ziel von Susanne Pillokat-Tangen und Nicole Frenken ist es, mit ihrem Workshop ihre Kundinnen dabei zu unterstützen, ein Herzbusiness aufzubauen, das zu 100 Prozent zu ihren Werten und Vorstellungen passt sowie 5- bis 6-stellige Monatsumsätze mit Leichtigkeit zu realisieren."Wir wollen 2023 zum besten Jahr für unsere Kundinnen machen und sie dazu ermutigen, keine faulen Kompromisse in ihren Geschäftsbeziehungen einzugehen. Sie sollen aktiv kreieren - jedoch nicht durch noch mehr ackern, sondern indem sie ihren Fokus auf ihre Diamantqualitäten setzen", so Nicole Frenken.Interessierte Unternehmerinnen und Frauen, die sich online selbstständig machen wollen können sich kostenfrei anmelden unter https://www.up-lift.de/meinbestesjahr2023-jetztÜber UP-Lift:Susanne Pillokat-Tangen und Nicole Frenken sind die Geschäftsführerinnen der Mentoring-Agentur UP-Lift. Mit ihrem Unternehmen unterstützen sie Frauen auf dem Weg zu mehr Erfolg als Unternehmerinnen und Selbstständige. Das gelingt ihnen durch ein Mentoring-Angebot, das an den Erfolgssäulen Strategie UND Mindset ansetzt - und über die reine Wissensvermittlung hinausgeht. Mentale Hürden, die Frauen in der Business-Welt zurückhalten, können so nachhaltig abgebaut werden. Mehr Informationen dazu unter: https://up-lift.de/Pressekontakt:Nicole Frenkenup-lift.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Susanne Pillokat-Tangen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165504/5396574