ROM (dpa-AFX) - Die UN-Organisation für Migration (IOM) fordert Europa auf, seine Grenzen für Flüchtlinge und Migranten nicht zu schließen, sondern den Zuzug stattdessen besser zu organisieren. "Migration muss geregelt werden, nicht indem man Grenzen schließt, sondern reguläre Kanäle öffnet", sagte IOM-Direktor António Vitorino der italienischen Tageszeitung "La Repubblica" am Freitag. Weil solche Kanäle fehlten, komme es zu immer mehr illegalen Grenzübertritten, sagte er.

In diesem Jahr kamen wieder mehr Menschen ohne Erlaubnis über Grenzen in die EU als in den vergangenen Jahren, vor allem über die Wege im Westbalkan und über die gefährlichen Routen im Mittelmeer. Das geht unter anderem aus Daten der EU-Grenzschutzagentur Frontex und einzelner Staaten wie Italien oder Griechenland hervor.

"Das sozioökonomische System Europas benötigt reguläre Einwanderung und wird dies immer benötigen", sagte Vitorino. Die Politik müsse langfristige Lösungen finden, um Migranten als Ressource zu begreifen "und dabei die toxischen Narrative vermeiden, die bislang nur geschadet haben". Vor allem rechte Politiker - etwa in Italien unter Regierungschefin Giorgia Meloni - sprechen sich regelmäßig klar gegen Migranten aus und würden die Grenzen oft gern komplett dicht machen.

Den Behauptungen, die meisten Migranten würden nach Europa wollen, um dort vom Wohlstand zu profitieren, trat Vitorino entgegen: "Wir sollten die Dynamiken weniger eurozentristisch sehen: In Wahrheit bleiben mehr als 80 Prozent der afrikanischen Migranten in Afrika."

Der Portugiese warb für ein deutlich konsequenteres Vorgehen zum Schutz von Migranten auf dem Mittelmeer. "Die Priorität muss sein, Menschenleben im Meer zu retten. Alle Migrantenboote sind prinzipiell als seeuntauglich einzustufen, deshalb muss man dort immer retten." Das unterstreichen auch zivile Seenotretter regelmäßig - Regierungen wie jene in Rom behaupten dagegen immer wieder, dass freiwillige Organisationen durch ihr Handeln kriminelle Schlepper unterstützten./msw/DP/jha