(shareribs.com) Washington 16.12.2022 - Der Cannabisabsatz im US-Bundesstaat Illinois ist im November leicht zurückgegangen. Auf Jahressicht steht ein deutliches Plus. Die Bankenreform in den USA wird in diesem Jahr nicht mehr kommen. Der US-Bundesstaat Illinois hat seine Absatzzahlen für Cannabis im November vorgelegt. Der Absatz von Cannabis zu Genusszwecken belief sich demnach auf 130,5 Mio. USD, ...

