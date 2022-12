Die Mayr-Melnhof Gruppe (MM) hat ihre beiden Packaging-Standorte in Russland, St. Petersburg und Pskov, nach erfolgter Genehmigung durch die Behörden an den lokalen Investor Granelle verkauft, wie das Unternehmen mitteilt Der Verkaufspreis beläuft sich auf rund 134 Mio. Euro. In 2021 erzielten die Werke gemeinsam Umsatzerlöse von rund 124 Mio. Euro. Aus der Transaktion wird eine neutrale Ergebnisauswirkung für MM erwartet.Mayr-Melnhof ( Akt. Indikation: 155,40 /155,60, -1,46%) Wolftank hat die angekündigte Kapitalerhöhung platziert. Der Ausgabepreis für die 420.570 Aktien beträgt, wie berichtet, 14,01 Euro je neuer Aktie. Rund 78 Prozent der neuen Aktien (entspricht rund 6,8 Prozent des Grundkapitals nach Durchführung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...