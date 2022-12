Semperit präsentiert den Käufer für das Handschuhgeschäft, und zwar ist es der südostasiatische Handschuhproduzent Harps Global PTE. LTD. mit Sitz in Singapur und Produktion in Malaysia. Der Verkaufspreis (cash and debt free) liegt bei 115 Mio. Euro und unterliegt üblichen Preisanpassungsmechanismen bei Durchführung der Transaktionen, wie Semperit mitteilt. Die Durchführung der Transaktion bedarf der Zustimmung der zuständigen Behörden; sie wird für das 2. Quartal 2023 erwartet. Davon ausgenommen ist zunächst die Produktion von Operationshandschuhen im österreichischen Wimpassing und deren Verpackung im ungarischen Sopron, die für den Erwerber als Auftragsfertigung noch mehrere Jahre fortgeführt werden wird. In diesem Zusammenhang ergibt sich ein voraussichtlicher ...

