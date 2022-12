Köln (ots) -Musikalischer Glanz am Vorabend des vierten Advent: Zur Einstimmung auf den letzten Adventssonntag überträgt das WDR Fernsehen am Samstag, 17. Dezember live um 20:15 Uhr das traditionelle Adventskonzert des Landes Nordrhein-Westfalen. Als Gastgeber des herausragend besetzten Konzerts im Bonner Münster sind auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und WDR Intendant Tom Buhrow vor Ort - und sprechen beide ein Grußwort.Auf dem Programm in der barock ausgestatteten Münsterbasilika stehen stimmungsvolle Arien, festliche Orchesterwerke sowie bekannte Weihnachtslieder. Das WDR Funkhausorchester unter der Leitung von Frank Strobel gestaltet das Konzert zusammen mit der Sopranistin Olga Peretyatko, der Violinistin Diana Tishchenko und Kilian Homburg an der Orgel. Freuen können sich die Zuschauer:innen außerdem auf den Kölner Domchor und das Vokalensemble Kölner Dom unter der Leitung von Eberhard Metternich.Durch den Abend führt WDR Moderatorin Susanne Wieseler. Zu Gast ist auch Schauspieler Heiner Lauterbach, der neben der musikalischen Unterhaltung weihnachtliche Texte vortragen wird.Eine Wiederholung des Konzerts läuft am 24.Dezember um 7:42 Uhr im WDR Fernsehen.Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5396677