Es war ein turbulentes Jahr, geprägt von aggressiven Zentralbanken, Rezessionsängsten und dem Krieg in der Ukraine. Inmitten dieser Turbulenzen glänzt eine Bergbauaktie aus Indonesien als weltbester Performer.

Es ist die heißeste Aktie Asiens: Der Aktienkurs von PT Adaro Minerals Indonesia ist seit dem Börsengang am 3. Januar in Jakarta in die Höhe geschnellt und hat sich in etwas mehr als drei Monaten von 100 Rupiah auf 2.990 Rupiah katapultiert. Das war eine Erhöhung um 2.890 Prozent.

Erst dann setzte eine Abwärtsbewegung ein. Der Kohle-Titel ist seit dem Höchststand im April um über 40 Prozent gesunken. Anleger fürchten, dass die aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank und eine mögliche Rezession der Metallindustrie schaden könnten.

Trotzdem übertrifft der Highflyer seine Konkurrenten im 2.803 Mitglieder umfassenden Bloomberg World Index noch immer deutlich. So glänzt die Aktie in diesem Index laut Bloomberg mit einer satten Rendite von 1.595 Prozent. Der zweitbeste Wert in der Liste sei Turkish Airlines mit einer Rendite von 617 Prozent.

Während der Kurs der Aktie eng mit den globalen Kohlepreisen verbunden war, sind Analysten weiter bullish für das Papier. So erwarten sie weitere Gewinne dank der Expansion des Unternehmens in die Aluminiumproduktion als Mittel zur Steigerung des Absatzes von Elektroautos. Aluminium ist ein wichtiger Rohstoff für die Karosserie vieler Elektrofahrzeuge, die leichter sind als Autos aus Stahl. Kürzlich unterzeichneten die Hyundai Motor Company und Adaro eine Absichtserklärung zur Sicherung der Aluminiumversorgung angesichts der wachsenden Nachfrage im Automobilbau.

Adaro meldete bereits in den neun Monaten bis September einen Anstieg des Nettogewinns um 482 Prozent. Der durchschnittliche Verkaufspreis hat sich mehr als verdoppelt und das Kohleabsatzvolumen stieg um 41 Prozent. Die von Bloomberg zusammengestellten Prognosen von fünf Analysten implizieren zudem ein Aufwärtspotenzial von 42 Prozent in den nächsten zwölf Monaten.

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von Adaro ist laut Bloomberg-Daten mit etwa 9,4 so niedrig wie noch nie seit der Börsennotierung. Die Aktie schloss am Donnerstag den Handel bei 1.700 Rupiah, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 4,5 Milliarden US-Dollar. Zwei Wochen vor Jahresende steht ein unfassbares Kursplus von über 1.177 Prozent für die Adaro-Aktie zu Buche.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion