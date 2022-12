Hier erfahren Sie, was Sie am Freitag, den 16. Dezember wissen sollten: Der US-Dollar profitierte von der risikoaversen Marktstimmung am Donnerstag und entwickelte sich besser als seine Hauptkonkurrenten. Der US-Dollar-Index legte um fast 1% zu. Zu Beginn des Freitags scheint sich die Marktstimmung leicht verbessert zu haben, so dass es für den US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...