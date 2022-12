Die mit Spannung erwartete "große Ankündigung" von Donald Trump enttäuscht die Anleger. Statt sich zu Fortschritten bei der Fusion der Trump Media & Technology Group und Digital World Acquisition zu äußern, präsentierte der ehemalige US-Präsident eigene NFTs. Die Papiere rutschen am Freitag unter die 20-Dollar-Marke. In einem Post auf dem von ihm mitgegründeten sozialen Netzwerk Truth Social hatte Trump für Donnerstag eine "große Ankündigung" in Aussicht gestellt. Statt der vermuteten News zu ...

