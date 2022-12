Jedes Jahr und jede Zeit hat Ihre Herausforderungen - doch die letzten beiden Jahre haben Viele an die Grenzen der Belastung gebracht. Corona legte die Wirtschaft lahm, der darauffolgende Krieg in der Ukraine und die damit einhergehenden menschlichen und auch wirtschaftlichen Folgen schmerzen immer deutlicher. Energie- und Rohstoffpreise zeigen wie abhängig Deutschland ist. Gelingt es Deutschland überhaupt autark zu sein und welche Rolle spielt der so genannte Inflation Reduction Act der USA. Mehr darüber und über einige Themen der Zukunft Europas erfahren Sie in diesem Interview mit Folker Hellmeyer, dem Chefvolkswirt der Netfonds AG.