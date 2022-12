Aixtron-Anteilseigner brauchen heute mal wieder starke Nerven. So rauscht der Kurs rund drei Prozent in den Keller. Damit kostet der Titel jetzt nur noch 29,33 EUR. Müssen nun weitere Abschläge einkalkuliert werden?

Kursverlauf von Aixtron der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Aixtron-Analyse einfach hier klicken.

Die Aussichten haben sich durch diesen Abschlag eingetrübt. Da Aixtron immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung rutscht. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund drei Prozent. Bisher liegt dieser untere Wendepunkt bei 28,57 EUR. In den nächsten Sitzungen fällt also die Entscheidung.

Ein Kurs von 24,89 EUR errechnet sich momentan für die 200er-Durchschnittslinie. Langfristige Aufwärtstrends dominieren ...

