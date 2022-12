Die geheimen Champions steigen in den Ring! https://bit.ly/3FwAoVj Börsenexperte Marcel Torney stellt seine Perlen aus der zweiten und dritten Reihe vor. Jetzt die smallCAP Champions kennenlernen und Start-Rabatt sichern! Privatanleger waren an der Börse zuletzt deutlich optimistischer unterwegs als institutionelle Investoren, erklärt Börsenpsychologe Joachim Goldberg. Er glaubt für die letzten Handelstage des Jahres an ein versöhnliches Ende 2022. Auch wenn viele Risiken auf geopolitischer Seite und von den Notenbanken im kommenden Jahr weiter bestehen, sieht Goldberg dennoch eine "vorsichtig optimistische" Stimmung an den Märkten. Interessant sei, dass besonders ausländische Investoren wieder nach Europa zurückkehren. Auch das Investmentverhalten vieler Fondsmanager könnte die Märkte in den kommenden zwölf Monaten unterstützen. Warum sich die wirtschaftliche Lage 2023 wieder zu Gunsten des Aktienmarktes drehen könnte, das erklärt Goldberg im Interview.