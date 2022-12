DJ PTA-Adhoc: Teleservice AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/16.12.2022/16:30) - München, den 16. Dezember 2022 - Der Vorstand der Teleservice AG (ISIN: DE000A1PHET1) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage des satzungsmäßigen genehmigten Kapitals eine Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von 24.000 neuen auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien von derzeit EUR 1.445.000,00 um EUR 24.000,00 auf EUR 1.469.000,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen.

Die neuen Aktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2022 werden zu einem Preis von EUR 9,00 je neuer Aktie institutionellen Investor im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten.

Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll der weiteren Unternehmensexpansion sowie der weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft dienen.

Über die Teleservice AG:

Die Teleservice AG ist die Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe mit Fokus auf Firmen-Mobilfunkgeräte. Teleservice bietet als "Mobile Devices as a Service" Dienstleister seinen Kunden die Beschaffung und optimale Verwaltung ihrer Firmenmobilfunkgeräte an. In diesem Zusammenhang werden den Unternehmen zur Entlastung u.a. sowohl Tarifoptimierungen, Daten-Auswertungen, Vernetzung mit internen Systemen, CRM als auch die automatische Rechnungsverarbeitung mit Hilfe der selbstentwickelten Software ermöglicht.

Die Aktie der Teleservice AG (WKN: A1PHET; ISIN: DE000A1PHET1) ist an der Münchener Wertpapierbörse notiert.

Weitere Informationen finden Interessenten auf der Interneseite der Teleservice AG unter https://teleservice-ag.de/ investor-relations/

Aussender: Teleservice AG Adresse: Destouchesstraße 68, 80796 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Robert Platil Tel.: +49 (89) 2060 307-0 E-Mail: info@teleservice.ag Website: www.teleservice-ag.de

ISIN(s): DE000A1PHET1 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München

December 16, 2022 10:30 ET (15:30 GMT)