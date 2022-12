Die Meta-Aktie hat seit Anfang November eine imposante Klettertour hingelegt. Konkret ging es seitdem rund 30 Prozent bergauf. Auch am heutigen Freitag steigt die Aktie des Facebook-Mutterkonzerns um rund vier Prozent - und das gegen den allgemeinen negativen Markttrend. Grund ist ein ordentliches Ugrade eines renommierten US-Analysehauses. In einer Mitteilung vom 16. Dezember stufte nämlich JPMorgan die Aktien des Social-Media-Unternehmens von "Neutral" auf "Übergewichten" hoch, wie CBNC am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...