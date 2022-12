In dieser Woche ging es hoch her, insbesondere seit am Dienstag überraschend positive US-Inflationszahlen für den November veröffentlicht wurden. Nach der anfänglichen Euphorie der Marktteilnehmer hierüber setzte jedoch in den 2 Folgetagen, ausgelöst durch die sehr kritischen Statements der FED und der EZB zu ihrer künftigen zinspolitischen Ausrichtung, in Platin ein bislang weiterhin intakter Abwärtstrend ein.Am Freitagnachmittag werden um 15:45 Uhr die S&P Einkaufsmanager-Zahlen bekannt gegeben, was unserer Einschätzung nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...