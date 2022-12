NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon von 145 auf 130 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Douglas Anmuth kappte in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das Jahr 2023 seine Schätzungen für den Online-Händler. Als Grund verwies er vor allem auf die Cloud-Computing-Sparte AWS. Allerdings sei der Aktienkurs seit Jahresbeginn um 47 Prozent gesunken, schrieb er und bekräftigte seine Anlageempfehlung./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2022 / 20:07 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2022 / 04:15 / EST





ISIN: US0231351067

