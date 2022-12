(shareribs.com) Frankfurt / New York 16.12.2022 - Biotech-Aktien zeigen sich im deutschen Handel überwiegend leichter. Die Investoren nehmen Gewinne in der Breite mit. Papiere von MorphoSys verlieren mehr als zehn Prozent. Auch an der Wall Street kommt es zu Verlusten. Der DAX verliert 0,8 Prozent auf 13.881 Zähler, wobei es für Vonovia, Bayer und Sartorius nach unten geht. Papiere von Adidas, Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...