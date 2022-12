Der S&P500 ist am heutigen Freitag weiter kräftig unter Druck geraten und notiert aktuell im Bereich von 3.830 Punkten. Der S&P 500 war zuvor an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart mit dem Verlaufshoch bei 4.100 Punkten nach unten abgeprallt. In der Folge hat der S&P 500 im weiteren Kursverlauf auch die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Wochenchart um 3.900 Punkte nach unten durchbrochen. Es kommt nun auf ...

