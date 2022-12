Auf der Suche nach Top-Aktien für 2023 - https://bit.ly/3HEjlDh Jetzt den kostenlosen Report von "America's Most Wanted" downloaden und ihr Depot für das kommende Jahr fit machen! Haben Wachstumswunder wie Amazon, Apple und Alphabet ihre besten Zeiten hinter sich - Die Consumer-Tech-Riesen werden auch in Zukunft echte Cashcows bleiben, betont Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Doch die Zeiten der schwindelerregenden Wachstumsraten könnten erstmal vorbei sein. Big Tech wandele sich langsam von Growth zu Value. Neue Wachstumsmaschinen seien derweil in anderen Bereichen des Tech-Sektors zu finden. Besonders dort, wo sie auf die Unternehmensseite fokussiert sind. Dazu gehören Werte, die sich auf die digitale und grüne Transformation von Produktion und Lieferketten spezialisiert haben. Dort sieht Börsenprofi Stephan "immense Chancen für Anleger". Jetzt mehr erfahren im Video!