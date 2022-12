WOLFSBURG (IT-Times) - Zum deutschen Automobilkonzern Volkswagen (VW) AG hat sich die DZ Bank mit einem Update geäußert und sieht weiteres Potenzial in der VW-Vorzugsaktie. Die DZ Bank bestätigt in einer am 15. Dezember 2022 veröffentlichten Studie die Einstufung für den Volkswagen-Konzern (ISIN: DE0007664039)...

Den vollständigen Artikel lesen ...