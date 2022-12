HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3733/ Constanze Weiss ist Anchorwoman bei Sky Sport Austria, war früher u.a. im Presseteam von Felix Gottwald, den Olympischen Jugendspielen in Innsbruck und bei Servus TV die Eishockey-Kommentatorin. Seit 2015 ist Constanze, Tochter von Sportreporter-Legende Erich Weiss (Stichwort: Sport am Montag), bei Sky und dort vor allem rund um die Berichterstattung zur Admiral Bundesliga am Schirm. Wir sprechen über den logistischen Aufbau einer Fussball-Runde, Alfred Tatar, aber auch über Interviews bei 40 Grad im Bikram Yoga Style sowie die aktiven Lieblingssportarten von Constanze. https://www.sky.athttps://www.sky.at/bestellung/admiral-bundesliga-live-auf-sky-221422 About: Die Marke, Patent, Rechte und das Archiv der SportWoche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...