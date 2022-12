Eine Wirtschafts- und Handelsdelegation aus Suzhou, zu der mehr als 200 Personen gehörten, charterte kürzlich einen Flug nach Frankreich und Deutschland, um mehrere Aktivitäten zur Wirtschafts- und Handelsförderung zu starten. Einem Ruderprojekt wurde dabei besondere Aufmerksamkeit zuteil. Der Rudersport ist für Suzhou zu einer effektiven Methode geworden, um die internationalen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen auszubauen.

Suzhou delegation signs MoU with Münchener Ruder-Club von 1880 on 14th Dec. in Munich. (Photo: Business Wire)

Die Delegation unter der Leitung von Yu Meihua, Deputy Director der Suzhou High-Tech Zone, war zusammen mit Moritz Petri, dem Vorsitzenden des Deutschen Ruderverbandes, bei der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Deep Dive Suzhou High-Tech Zone Rowing Club und dem Münchener Ruder-Club von 1880 zugegen. Künftig werden beide Vereine unter anderem bei gegenseitigen Besuchen und im Wettbewerb kooperieren und ihre Ressourcen nutzen, um die Wirtschafts- und Handelskooperation zwischen Suzhou und München und sogar zwischen China und Deutschland zu festigen.

Laut Feng Nan, CEO bei Deep Dive, der die Kooperation ermöglichte, war Wang Shi, Gründer von Deep Dive, im Jahr 2017 als Vorsitzender des asiatischen Ruderverbandes in München zu Besuch und stellte den Kontakt zu Moritz Petri her, der maßgeblich an der erfolgreichen Unterzeichnung des Memorandums mitwirkte.

In Suzhou hat der Rudersport vielen Unternehmen und Institutionen geholfen, internationale Kooperationsbeziehungen aufzubauen, und ist ein effektiver Weg zur Belebung von bilateralen Kontakten.

Beispielsweise lud Deep Dive den Präsidenten des japanischen Ruderverbands, Toichi Sakata, zur Eröffnung des Deep Dive Suzhou High-Tech Zone Club im Juli dieses Jahres dazu ein, eine Rede zu halten, und stellte ein Ruderteam aus Führungskräften japanischer und deutscher Unternehmen in der High-Tech Zone zusammen, um die Verbindungen und die Kommunikation zwischen den Unternehmen zu fördern.

Der Rudersport hat das Geschäfts- und Lebensumfeld in der High-Tech Zone von Suzhou nachhaltig verbessert. So hat die Niederlassung von Knorr-Bremse in der Suzhou High-Tech Zone ein eigenes Ruderteam für die Teilnahme am Deep Dive Club gegründet, wodurch der Zusammenhalt unter den Team-Mitgliedern gestärkt und weitere Talente hinzugewonnen werden konnten.

Als Mitglied der Delegation unterzeichnete Cao Lunhua, Leiter der Suzhou Science and Technology Town Foreign Language School, ebenfalls ein Memorandum mit dem Münchener Ruder-Club von 1880. Beide Parteien werden bei Ruderkursen und einem internationalen Austausch für Teilnehmende kooperieren.

