Die Aussicht auf weitere kräftige Zinserhöhungen der großen Notenbanken hat den Aktien-Anlegern in den vergangenen Tagen die Weihnachts-Laune verdorben. In der neuen Woche stehen nun noch ein paar wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Am erreichten DAX-Kursniveau wird das wohl wenig ändern. Der Wochenausblick. "Kurzfristig könnte der DAX nochmals die 14.000-Punkte-Marke testen", hieß es hier vor exakt einer Woche. Belastet von wieder aufgeflammten Zinssorgen ist der deutsche Aktienmarkt zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...