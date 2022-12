Apple war einer der Mover im Bullenmarkt und im Bärenmarkt einige Zeit der Fels in der Brandung. Doch vom Verlaufshoch im August hat sich die Aktie des iPhone-Herstellers weit entfernt - seit Jahresbeginn liegt der Titel mit 22 Prozent im Minus. Morgan Stanley erwartet nun ein fulminantes Apple-Comeback an der Börse.Von den ganzen Problemen, die Apple derzeit hat, wie Produktionsausfälle in China oder die Streiks der Mitarbeiter in Australien, zeigt sich Morgan-Stanley-Analyst Erik Woodring unbeeindruckt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...