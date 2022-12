Die Preise für Eigentumswohnungen und Häuser könnten 2023 sinken. Aber nicht überall und in jedem Segment. Was bei Immobilienanlagen jetzt wichtig wird. Von Stefan Rullkötter Am Immobilienmarkt mehren sich die Anzeichen für eine Trendwende. Die Preise für Wohnimmobilien könnten bald auf breiter Front sinken. Der Verband deutscher Pfandbriefbanken hat ermittelt, dass sie im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal bereits um 0,7 Prozent leicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...