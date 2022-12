DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

SELTENE ERDEN - Australiens Wirtschaftsminister Don Farrell positioniert sein Land bei Rohstofflieferungen als Alternative zu China. "Wenn Sie Seltene Erden wollen, können Sie nach China gehen, aber Sie können auch nach Australien kommen", sagte Farrell dem Handelsblatt. Australien habe die zweitgrößten Reserven von Mineralien der Welt und bei den sogenannten Seltenen Erden die sechstgrößten Vorkommen weltweit. Bei der Produktion des für Batterien wichtigen Lithiums liegt Australien international an der Spitze. Bislang bezieht Deutschland mehr als 90 Prozent der Seltenen Erden aus der Volksrepublik China. (Handelsblatt)

AFRIKASTRATEGIE - Vor dem Hintergrund des wachsenden Einflusses von China und Russland will Berlin die Zusammenarbeit mit Afrika neu ausrichten. Ein entsprechendes Papier, das den bestehenden "Marshallplan mit Afrika" ersetzt, soll Ende Januar vom Bundesentwicklungsministerium (BMZ) vorgestellt werden. Der Strategieentwurf liegt dem Handelsblatt exklusiv vor. (Handelsblatt)

ANTI-GELDWÄSCHE-BEHÖRDE - Der Rücktritt des Chefs der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU bringt das zuständige Bundesfinanzministerium von Ressortchef Christian Lindner (FDP) in Zugzwang. SPD und Grüne dringen nun auf eine grundlegende Reform der Financial Intelligence Unit (FIU), um die Probleme der Spezialeinheit des Zolls im Kampf gegen Finanzkriminalität in den Griff zu bekommen. Auch der Bundesvorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft, Florian Köbler, fordert von Lindner, seine Pläne zur Neuorganisation der Geldwäschebekämpfung rasch umzusetzen. (Handelsblatt)

December 19, 2022

