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21.12.22
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Öl/Gas
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OMV AG 5-Tage-Chart
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48,03048,12014:04
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EURONEXT
EURONEXT NV Chart 1 Jahr
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OMV AG48,000+2,70 %
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