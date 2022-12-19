- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SÜDZUCKER AUF 15,10 (13,40) EUR - 'EQUAL WEIGHT'- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CECONOMY AUF 1,60 (4) EUR - 'UNDERWEIGHT'- CREDIT SUISSE SENKT DEUTSCHE BÖRSE AUF 'NEUTRAL'(OUTPERFORM) - ZIEL 185(200)EUR- JPMORGAN SENKT BAXTER AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 55 (68) USD- BERENBERG SENKT NN GROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 52,80 EUR- Credit Suisse senkt Deutsche Börse auf 'Neutral' - Ziel 185 Euro- CREDIT SUISSE HEBT EURONEXT AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 82 (78) EUR- CREDIT SUISSE NIMMT ORANGE BELGIUM MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 18 EUR- CREDIT SUISSE NIMMT PROXIMUS MIT 'UNDERPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 9,90 EUR- CREDIT SUISSE NIMMT TELENET MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 14 EUR- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT OMV AG AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 51,10 EUR- JPMORGAN ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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