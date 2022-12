Wochenausblick - Weihnachten steht vor der Tür

Werbung



Kurz vor Jahresende hatten in der vergangenen Woche die Notenbanken die volle Aufmerksamkeit der Anlegerinnen und Anleger. Während die Verbraucherpreisinflation von 10,00 % in Deutschland am Montag bestätigt wurde, überraschte die weiter zurückgehende Inflation von 7,10 % in den USA am Dienstag. Am Mittwoch und am Donnerstag sorgten FED und EZB für Turbulenzen an den weltweiten Aktienmärkten als die Zinssätze in den USA und der Eurozone um jeweils 50 Basispunkte angehoben wurden. Beide Notenbanken signalisierten einen langsameren aber weiterhin entschlossenen Kurs.



Die kommende Woche wird bis auf einige konjunkturrelevante Meldungen wenig ereignisreich und Marktteilnehmer bereiten sich in Europa und in den USA auf die Weihnachtszeit vor.



Montag

Zum Wochenstart vermeldet das Münchener ifo-Institut die neusten Daten zur Entwicklung des Geschäftsklimas, welches als Indikator für die deutsche Wirtschaft genutzt wird. Zuletzt hatte das Institut für das kommende Jahr 2023 mit einem Minus von 0,1 % einen geringeren Rückgang der Wirtschaftsleistung prognostiziert als allgemein erwartet.





Dienstag

Am Dienstag erreichen uns konjunkturseitig wichtige Daten zu den Entwicklungen der deutschen Erzeugerpreise im Monatsvergleich. Diese können uns erste Hinweise zum weiteren Verlauf der Verbraucherpreise geben. Unternehmensseitig gewährt uns zudem FedEX einen Blick in ihre Bücher.

Mittwoch

Zur Wochenmitte geben Aurubis, Carnival und Micron ihre neusten Quartalszahlen bekannt. Konjunkturseitig erreichen uns zudem zwar im Laufe des Tages einige Daten aus Kanada, wie beispielsweise die Entwicklung der kanadischen Verbraucherpreise im Monatsvergleich, Anlegerinnen und Anleger können sich ansonsten aber auf einen eher ruhigen Börsentag einstellen.

Donnerstag

Der Donnerstag ist dominiert von Konjunkturdaten aus den USA, die im Tagesverlauf veröffentlicht werden. So geben uns beispielsweise die persönlichen Konsumausgaben der US-Bürger oder der BIP Preisindex einen Aufschluss über die aktuelle Wirtschaftsentwicklung in den USA.

Freitag

Zum Wochenabschluss wird früh am Morgen die Verbraucherpreisentwicklung in Japan bekanntgegeben. Hier hatten sich zuletzt Stimmen gemehrt, dass die Zentralbank ihre aktuell lockere Geldpolitik aufgeben wird und die Zinssätze erhöhen wird. Entgegen den Handlungen der Fed, der BoE oder der EZB hat die BoJ bislang der Abwertung des JPY und der grassierenden Inflation nicht den Kampf mit Zinserhöhungen angesagt.

