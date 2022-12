Der Dax hat eine katastrophale letzte Woche hinter sich. Die Erhöhung der Zinsen brachte die Börsen weltweit aus dem Gleichgewicht. Heute soll er leicht höher starten, Porsche steigt in den Dax auf und VW wird ex Dividende gehandelt. Der DaxBei den Konjunkturdaten steht der vom Ifo-Institut ermittelte Geschäftsklimaindex, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt, im Fokus der Anleger. Analysten erwarten für Dezember einen leichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...