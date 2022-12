Die Handyladenkette will mit diesem Schulterschluss das sich bietende Synergiepotenzial gut nutzen und das bestehende Geschäft an den jeweiligen Standorten von Siga ausbauen.Rotkreuz - Die Handyladenkette Mobilezone kauft in Deutschland den langjährigen Geschäftspartner Siga Exchange und das dazugehörige US-Army-Geschäft. Mobilezone will mit diesem Schulterschluss das sich bietende Synergiepotenzial gut nutzen und das bestehende Geschäft an den jeweiligen Standorten von Siga ausbauen, wie es am Montag in einer Mitteilung heisst. Die Siga Exchange mit Sitz in Heilbronn...

Den vollständigen Artikel lesen ...